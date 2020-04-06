دعوة باكستانية الى وقف الحروب في اليمن وسوريا ورفع الحصار عن ايران

2020/04/06 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت صحيفة (ذي نيوز انترناشيونال) الباكستانية في مقال لها قادة العالم الى التعلم من تجربة فايروس كورونا ووقف الحروب في سوريا واليمن ورفع الحصار عن ايران.وذكر المقال أن ” هناك حاجة لقادة العالم لإلقاء نظرة متسمة بالشفقة على البؤس الذي يمر به الناس ليس فقط بسبب وباء فايروس كورونا، ولكن أيضًا بسبب العداوات والحروب المستعرة […]

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