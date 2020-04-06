طلب لاغلاق المجالس التحقيقية الخاصة بضباط ومراتب وزارة الداخليـة مع استثاء

2020/04/06 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد وجهت رئاسة البرلمان الدائرة القانونية لاعداد صيغة قرار نيابي لاغلاق المجالس التحقيقية للضباط ومراتب الوزارة الداخلية ، تقديرا لجهود القوات الامنية في مواجهة مخاطر تفشي الاصابة بفيروس كورونا .ووقع 15 نائبـا عن كتل مختلفة طلبا رسميا الى وزير الداخلية بالموافقة على اغلاق المجالس التحقيقية للضباط والمراتب في الوزارة باستثناء المجالس […]

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