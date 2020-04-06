مدير شرطة الفلوجة لـ”العهد نيوز”: تشديد الاجراءات الامنية من اختصاص خلية ازمة كورونا

2020/04/06 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي، اليوم الاثنين، ان اوامر تشديد الاجراءات الامنية من اختصاص خلية ازمة كورونا في الانبار.وقال الجميلي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان” ما اشيع من قيام قوات الشرطة المحلية وبقية صنوف الاجهزة الامنية بإصدار اوامر تشديد الاجراءات الامنية ومنع المحال التجارية من مزاولة اعمالهم كلام غير دقيق […]

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