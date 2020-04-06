امريكا تلوذ بالعراق

2020/04/06 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖊ماجد الشويلي إن اقتراح الولايات المتحدة الامريكية على العراق اجراء مفواضات مبنية على مفاهيم اتفاقية الاطار الستراتيجي .واجراء مراجعات شاملة للعلاقة بين الطرفين على اساس مصلحة البلدين على الصعيد السياسي والثقافي والامني بشكل ثنائي واقليمي، له عدة ابعاد ويستلزم عدة اجراءات نجد انها ضرورية .وهي كالاتي ▪️قد يكون اصرار فصائل المقاومة على ضرورة […]

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