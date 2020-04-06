فريق للأبحاث بأستراليا يؤكد تحقيق نتائج واعدة على طريق إيجاد عقار يقضي على كورونا

2020/04/06 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن فريق متخصص بعلم الاحياء والطفيليات، تحقيق نتائج مشجعة في بحث يستهدف انتاج عقار محتمل لعلاج فيروس كورونا.

وأوضح فريق للأبحاث بجامعة موناش الاسترالية، ان عقار ” الايفرمكتين ” وهو علاج يوصف بأنه آمن ومتاح في مختلف أنحاء العالم، ويستخدم كمضاد للطفيليات والقضاء على القمل والجرب، حقق نتائج واعدة، مؤكدا ان جرعة من العقار كفيلة بإيقاف نمو الفيروس داخل خلايا جسم الإنسان خلال أقل من ثمان وأربعين ساعة، فيما أكد عضو الفريق البحثي كيالي واغستاف ان الخطوة التالية هي تحديد الجرعة الملائمة والأمنة، لاستخدامها على البشر للقضاء على الفيروس.

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