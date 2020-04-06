هكذا قتلوا الشهيد الصدر

2020/04/06 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر الحسينيكنا أربعة سجناء في أربع زنزانات انفرادية في أحد سجون الأمن العامة.الزنزانة الرابعة كان فيها محمد الناطور السوري الجنسية والذي ربما كان على علاقة بالنشاطات السرية لمخابرات صدام في سوريا.و يبدو أن ضميره قد صحا و حاول الهرب إلى خارج العراق مع وليد الطالب عضو مجلس الرئاسة السوري في الستينات, الذي عاد إلى […]

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