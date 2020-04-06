وزير الثقافة ينعى الكاتب صباح الشاهر

2020/04/06 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني، الكاتب العراقي صباح الشاهر الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأثنين، في العاصمة البريطانية (لندن) إثر إصابته بوباء (كورونا).وعد الحمداني رحيلَ الشاهر خسارةً للوسط الثقافي باعتبارهِ كاتباً ملتزماً عُرف بمواقفهِ الوطنية ومنجزهِ الإبداعي المميز.وقال الحمداني في بيان النعي: لقد تلقينا بمزيدٍ من الحزنِ والأسى […]

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