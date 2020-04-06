جواد بشارة - ساعات الحسم القادمة في الأزمة السياسية العراقية

2020/04/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة إرهاصات السياسة العراقية تثير العجب لدى المراقبين من خارج العراق رغم وضوح المشهد السياسي واستقطاباته الخارجية الجلية، دولياً وإقليمياً.الكل يعرف أن أمريكا لنن تتخلى عن العراق هكذا وببساطة بعد كل ما استثمرته فيه مادياً واستراتيجياً والتنازل عنه لإيران، وهذه الأخيرة لن تفرط بفريسة سهلة ومليئة بالخيرات وقعت بين فكيها مثل العراق، إذ أصبح هذا البلد بمثابة الرئة التي تتنفس بها إيران على الصعيد الاقتصاد......

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