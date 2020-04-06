كاظم الحناوي - سيادة رئيس الوزراء المكلف: الكورونا ليست من الاولويات !!.

2020/04/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي كاظم الحناوي - Kadhum Al Hanawiعندما تهرع لمستشفى خال من كل وسائل البقاء لمريض نصف مشلول ماذا يمكن ان يقدم لك غير فحوص روتينية وجواب مفاجئ: ليس لدينا اسرة اواجهزة تنفس؟ اعتقد أن اهتمام الحكومة بالكورونا في العراق هو الهروب من فترة شديدة الضغوط عليها، فقد كانت الاحزاب تتشاجر ليل نهار احدهم يلوم الاخر، وضغوط التظاهرات تعاظمت، بالإضافة لضغوط أخرى مالية ومستقبلية وامريكية وايرنية، فلما اجتمعت......

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