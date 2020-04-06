علا شيب الدين - الحاسة اللغوية السادسة

2020/04/06 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علا_شيب_الدين منذ مدة، كتبتُ في عجالة، عن حزب يمينيّ عنصريّ ومتطرّف في ألمانيا، مستخدمةً كلمة "صعود"، متأثرةً بشكل لا شعوري بالطريقة الشائعة التي يُعبَّر بها عادةً عن ظهور ذلك الحزب.عدتُ وحذفتُ ما كتبت، متسائلة: كيف للعنصرية أن "تصعد" أو أن تكون "صاعدة"؟! ذلك أنها السقوط المدوّي في هاوية مسدودة.هَب أنك تتصفح في جريدة تتبنّى موقفاً معارضاً لنظام الأسد، وتقرأ فيها على سبيل المثال، عنواناً عريضاً كالآتي: "دمش......

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