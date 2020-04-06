ائتلاف المالكي يتبرأ من بيان لدولة القانون هاجم الكاظمي ويلمح بدعم الزرفي

2020/04/06 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد صرح مصدر مسؤول في ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، بان الائتلاف يستغرب اتفاق الكتل الشيعية على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.وقال المصدر، في بيان، ان "هذه الشخصية جدلية بنسبة كبيرة ولاتمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة الكافية لإدارة البلاد وتعد من الشخصيات المحسوبة على الجناح الامريكي ومتهمة بالاشتراك بقتل الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني رحمها الله".وابدى المصدر "استغرابه من تبني ما يسمى بجناح المقاومة والممانعة ترشيحه للكاظمي الذي كان يتهمه ببيانات صارخة صدرت من كتائب حزب الله والمقاومة بقتل الشهيدين".واضاف المصدر: "أين الموقف الوطني والمقاوم واين المواقف المبدئية من فصائل المقاومة وبدر ودولة القانون من ترشيح الكاظمي".ودعا المصدر الى "الالتزام والطاعة لما تدعو له المرجعية الدينية مطالبا الكتل الموقعة على ترشيح الكاظمي الى مراجعة الاتفاق والغاءه قبل ان يندم على ذالك الجميع".الى ذلك نفى هشام الركابي مدير مكتب رئيس دولة القانون نوري المالكي البيان المنسوب إلى الائتلاف.

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