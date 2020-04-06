2020/04/06 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين بأن الشرطة تمكنت من إنتشال جثة شاب عشريني من أحد مبازل الأنهر في شمالي الناصرية.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “الشرطة تمكنت اليوم من إنتشال جثة شاب عشريني بأحد مبازل قضاء الشطرة، كان قد فقد قبل أسبوعين”.وأوضح المصدر، بأن “الشرطة فتحت تحقيقا سريعا، لمعرفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: انتشال جثة شاب من مبزل مائي شمالي الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: انتشال جثة شاب من مبزل مائي شمالي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).