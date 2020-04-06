حساب مزور ينسب تغريدة مفبركة لمصطفى الكاظمي حول تشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/06 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار الازمة السياسية الراهنة التي يشهدها العراق منذ تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد اتفاق تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وتيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، على عدم منح الثقة لحكومة الزرفي، واستبداله بمرشح آخر.

نشر حسابٌ مزور باسم مدير جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة منسوبة للكاظمي تشير الى أن الأخير فسح المجال للزرفي من أجل تقديم كابينته للتصويت عليها تحت قبة البرلمان.

ونفى مصدر مقرب من الكاظمي، وجود أي حساب شخصي لمدير جهاز المخابرات الوطني، مؤكدا أن الحساب مزور، داعيا وسائل الإعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار.

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