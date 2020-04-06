بعد رفضِ الحكومة إعادتهم.. أطفالٌ استراليون عالقون في (الهول) مع اقتراب كورونا

2020/04/06 | 15:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداءات جديدة موجهة لـ #أستراليا لاستعادة مواطنيها إلى بلدهم وسط مخاوف من أن يكون #مخيم_الهول عرضة لتفشي فايروس #كورونا.حيث لا يزال هناك 47 طفلاً أسترالياً محاصرين في هذا المخيم الواقع […]

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