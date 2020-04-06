2020/04/06 | 15:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، أن الوزارة لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج، فيما أشار إلى أنها غير مخولة.

وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية".

وأضاف أن "بيان الناطق الرسمي اسيئ فهمه، كون الاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست اموالاً حكومية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: الخارجية لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج وهي غير مخولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: الخارجية لا توزع الاموال الحكومية بين المواطنين في الخارج وهي غير مخولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).