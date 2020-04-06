الاحتلال الصهيوني يهدم منشأة في الخليل ويعتقل 6 مواطنين من القدس

2020/04/06 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، منشأة صناعية فلسطينية قرب جبل السنداس جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وقال محمد أبو سنينة، وهو صاحب المنشأة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة رافعات وجرافات، وشرعت بتفكيك منشآته الخاصة بقطع غيار السيارات والمقامة على مساحة دونمين دون سابق إنذار أو إخطار.وتتعرض المناطق الجنوبية من مدينة الخليل لعمليات […]

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