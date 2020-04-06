وزير الخارجية بشأن منح أموال لعراقيين في الخارج: لسنا مخولين بذلك والبيان أسيء فهمه

2020/04/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين (06 نيسان 2020)، عزم الوزارة منح 3 آلاف دولار للعراقيين العالقين في الخارج، بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن بيان المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، اسيء فهمه.

وقال الحكيم في تغريدة عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية".

وأضاف، ان "بيان الناطق الرسمي احمد الصحاف اسيئ فهمه، والاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست اموالا حكومية".

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية، احمد الصحاف، في بيان: "نوضح للرأي العام أن المبالغ ليست منحة أو تبرّع، وهي لاتشمل الا حالات إستثنائية جداً ممن إنقطعت بهم السُبُل،وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في العراق، وتخضع اجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول".

واعلن الصحاف، في وقت سابق من اليوم، ان الوزارة تكفلت بإرسال مبلغ 3 آلاف دولار لكل فرد عراقي عالق في خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تكفلت بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج".

وأضاف، أنه "على ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الإجراءات"، مشيراً الى انه "سيتم إيصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج".

وأكد الصحاف أن "سفارات العراق وبعثاته في الخارج هي بيوت العراقيين"، لافتا الى أن "السفارات العراقية والبعثات تتكفل بإيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين".

بغداد اليوم-بغداد

طالبت شرطة محافظة الديوانية، الإثنين، المواطنين بإيقاف الممارسات الاجتماعية مع اقتراب ولادة الإمام المهدي.

وذكر بيان صادر عن شرطة الديوانية، أنه "بمناسبة ذكرى ولادة الامام المنتظر، وتزامنا مع حظر التجوال الصحي لمنع انتشار

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الاثنين (06 نيسان 2020)، بإقدام مجموعة مسلحة على اقتحام مقر شركة لإنتاج بيض المائدة في محافظة بابل، واعتدت على العاملين، إضافة الى قيامها باحتجاز الانتاج.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

يتبع......................................................................

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية بشأن منح أموال لعراقيين في الخارج: لسنا مخولين بذلك والبيان أسيء فهمه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية بشأن منح أموال لعراقيين في الخارج: لسنا مخولين بذلك والبيان أسيء فهمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).