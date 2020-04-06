شرطة الديوانية تطلب من المواطنين إيقاف الممارسات الاجتماعية مع اقتراب ولادة الإمام المهدي

2020/04/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت شرطة محافظة الديوانية، الإثنين، المواطنين بإيقاف الممارسات الاجتماعية مع اقتراب ولادة الإمام المهدي.

وذكر بيان صادر عن شرطة الديوانية، أنه "بمناسبة ذكرى ولادة الامام المنتظر، وتزامنا مع حظر التجوال الصحي لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، تهيب قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت بالمواطنين كافة بإيقاف الممارسات الاجتماعية والتجمعات في عموم المحافظة حفاظا على سلامتهم".

واضافت، أن "ممثلية المواكب الحسينية في الديوانية كانت قد قررت ايقاف النشاطات الخاصة بمراسيم الاحتفالات والزيارة الشعبانية، امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف".

ويحتفل عدد كبير من الطائفية الشيعية، بمناسبة مولد الامام الثاني عشر، محمد ابن الحسن المهدي، في يوم الخامس عشر من شهر شعبان، بالتوجه الى محافظة كربلاء، بيد أن فيروس كورونا، فرض على حكومة كربلاء، والعتبتين الحسينية والعباسية الاعتذار عن أداء مراسم الاحتفال هذا العام".

بغداد اليوم- بغداد

نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين (06 نيسان 2020)، عزم الوزارة منح 3 آلاف دولار للعراقيين العالقين في الخارج، بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن بيان المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، اسيء فهمه.

وقال الحكيم في تغر

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الاثنين (06 نيسان 2020)، بإقدام مجموعة مسلحة على اقتحام مقر شركة لإنتاج بيض المائدة في محافظة بابل، واعتدت على العاملين، إضافة الى قيامها باحتجاز الانتاج.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

يتبع......................................................................

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