2020/04/06 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية : الاموال التي ستوزع على العراقيين العالقين هي من عوائـلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 16:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية : الاموال التي ستوزع على العراقيين العالقين هي من عوائـلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية : الاموال التي ستوزع على العراقيين العالقين هي من عوائـلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).