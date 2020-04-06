كتلة برلمانية تتوعد رئيسي الجمهورية والوزراء بالمسألة القانونية بعد شروعهما بإصدار قرار “العفو الخاص”

2020/04/06 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… توعدت كتلة النهج الوطني رئيسي الجمهورية والوزراء بمساءلة ومحاسبة قانونية ومجتمعية بعد شروعهما بإصدار قرار “العفو الخاص”.وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين ، إنه “نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام […]

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