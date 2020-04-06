الحكومة الإسبانية : وتيرة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا مستمرة بالتباطئ

2020/04/06 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} قالت الحكومة الإسبانية، إن وتيرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تباطأت مرة أخرى، الاثنين، إذ توفي 637 مريضاً، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13055وعلى الرغم من أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد إيطاليا، فإن عدد الوفيات اليومية ينخفض ​​منذ أن بلغ ذروته، الخميس، عندما لقي 950 شخصاً حتفهم، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.وأظهرت بيانات، الاثنين، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 135032 من 130759 حالة، الأحد.وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و285 ألفاً، توفي منهم أكثر من 70 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفاً، حسب موقع “وورلدوميتير”.

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