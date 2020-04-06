مجموعة مسلحة تقتحم شركة لانتاج البيض في بابل وتعتدي على العاملين

2020/04/06 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين] اعلنت وزارة الزراعة ان "مجموعة مسلحة تقتحم بسيارات غير مرقمة مقر شركة الفيحاء لإنتاج بيض المائدة في بابل وتعتدي على العاملين فيها وتحتجز الإنتاج".

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