المالكي يطالب بتخصيص معونات مالية وغذائية للكسبة ومحدودي الدخل

2020/04/06 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، الحكومة بتخصيص معونات مالية وغذائية للكسبة ومحدودي الدخل.

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