الصحة الايرانية: نسعى لأن لاتاخذ القضايا الصحية طابعا سياسيا

2020/04/06 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور ان جميع جهودنا مكرسة للشان الصحي وعدم ربطها بالشان السياسي وان لاياخذ قطاع الصحة طابعا سياسيا ، وهذا لا يعني أننا لا نعرف السياسة ، لكننا نحاول ألا ندخل هذا المجال وان لايطغى ذلك على مهمتنا.وأضاف كيانوش جهانبور اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مؤتمرا عبر […]

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