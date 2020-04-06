2020/04/06 | 16:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).