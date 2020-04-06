2020/04/06 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإماراتية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 11) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإماراتية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).