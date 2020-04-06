2020/04/06 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى امين العاصمة الايرانية طهران بيروز حناجي محادثات مع نظيره التركي امين العاصمة انقرة، عبر “الفيديو كونفرانس” حول مختلف القضايا.جاء ذلك في سياق الاتصالات الاخيرة لامين العاصمة الايرانية مع نظرائه من مختلف دول العالم للبحث حول مختلف القضايا ومنها سبل الوقاية من تفشي مرض كورونا.وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، كتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمدة طهران يجري محادثات مع نظيره التركي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمدة طهران يجري محادثات مع نظيره التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).