الفتح والإسلامي ينددان باستهداف شركة نفطية أمريكية ويؤكدان تصعيد خطير يهدد الاقتصاد

2020/04/06 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دان تحالف الفتح برئاسة هادي العامري استهداف شركة “هالبرتون” النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، مشيرا إلى أن الهجوم يتسبب بأضرار فادحة بالاقتصادي العراقي، فيما اعتبر الحزب الإسلامي العراقي الهجوم بأنه “تصعيدُ خطير”.وقال تحالف الفتح في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين، إنه “تابعنا بقلق بالغ وامتعاض شديد الأخبار التي تحدثت عن […]

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