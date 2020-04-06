لجنة التعليم النيابية تؤكد عدم وجود نية بتأجيل العام الدراسي الحالي

2020/04/06 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود نية بتأجيل العام الدراسي الحالي للجامعات بسبب تفشي وباء كورونا.وقال عضو اللجنة رياض محمد، ان “الوضع الدراسي والتوقيتات التعليمية لازالت تحت السيطرة رغم تعطيل الداوم الرسمي بسبب تفشي وباء كورونا واعلان حظر التجوال الوقائي”، لافتا الى ان “الحظر حتى وان طال لشهرين مقبلين بامكان […]

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