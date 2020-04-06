2020/04/06 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّ أكثر من عامين على إعلان# العراق تحرير أراضيه بالكامل من سيطرة #داعش، في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2017، إلا أن هذا لم يحسّن أوضاع من نزحوا فراراً من الحرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من “داعش” الى “’كورونا”: النازحون في العراق والعودة المستحيلة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من “داعش” الى “’كورونا”: النازحون في العراق والعودة المستحيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).