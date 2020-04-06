2020/04/06 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت وزارة الخارجية العراقية عن بيانها السابق بشأن اعطاء مبلغ 3 الاف دولار لكل عراقي عالق في الخارج، معتبرة بأن البيان “أسيء فهمه”.وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية الـ3 الاف دولار لعراقيي الخارج تتفاعل: تراجع سريع.. والصحاف والمالكي يحذفون تغريدات بعد نشرها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية الـ3 الاف دولار لعراقيي الخارج تتفاعل: تراجع سريع.. والصحاف والمالكي يحذفون تغريدات بعد نشرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).