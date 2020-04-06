رفض الزرفي يدفع للقبول بالكاظمي “على مضض”.. هل “تغامر” الكتل بمصداقيتها أمام جماهيرها أم لجوء لـ”ورقة مناورة”؟

2020/04/06 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعيش مصداقية الكتل السياسية الشيعية التي تملك بعضها أجنحة عسكرية مسلحة، تهديدًا أمام جماهيرها فضلًا عن ما اعتبره مراقبون “موقفًا صعبًا” دفع هذه الكتل إلى الموافقة على شخص طالما تمت مهاجمته واتهامه من قبل بعض الأجنحة المسلحة القريبة منها.ومنذ يومين، تؤكد التسريبات القادمة من أروقة الغرف التفاوضية المغلقة، على توصل زعيم […]

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