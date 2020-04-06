مسلحون يقتحمون شركة لإنتاج البيض ويحتجزون الإنتاج في بابل

2020/04/06 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مسلحون، يوم الاثنين، مقرا لإحدى شركات إنتاج بيض المائدة في بابل وقاموا باحتجاز الإنتاج.ونقلت قناة العراقية الرسمية عن وزارة الزراعة قولها، إن “مجموعة مسلحة اقتحمت بسيارات غير مرقمة مقر شركة الفيحاء لإنتاج بيض المائدة في بابل”.وأضافت ان “المجموعة المسلحة قامت بالاعتداء على العاملين في الشركة واحتجاز الإنتاج”.

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