رامز جلال محتجز في دبي

2020/04/06 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يواجه الفنان رامز جلال أزمة حقيقية بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر واحتجازه في دبي بسبب توقف حركة الطيران حيث كان يتواجد بالإمارات من أجل إنهاء تصوير برنامجه الجديد والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني .ويسعى رامز جلال لإيجاد طريقة للعودة بها إلى مصر من أجل وضع اللمسات النهائية […]

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