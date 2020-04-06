إياد علاوي : الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرامج حكومية مطولة

2020/04/06 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتةً مصغرة ليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول.وأكد في تصريح، ضرورة أن يرتكز برنامج الحكومة المقبلة على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة، الى جانب … Readmore

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