مستشار خامنئي يعلن إنتاج عقار لعلاج کورونا

2020/04/06 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إنتاج عقار للمرة الأولى في بلاده، لعلاج المرضى بفيروس كورونا.

وفي حضوره الأول بعد تعافيه من كورونا، في مستشفى مسيح دانشوري، وترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العلمية لهذا المركز الطبي قال ولايتي إن عقار "فافو بيرافير تم إنتاجه في كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي للمرة الأولى في إيران، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري مع مراعاة المعايير القانونية"، وفقا لوكالة "إيلنا" الإيرانية.

وشرح "الظروف الموجودة وضرورة الاهتمام الأقصى بتقديم الخدمات لمرضى كورونا مع تعبئة جميع الإمكانات".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.

وبين ولايتي إن "مستشفى مسيح دانشوري بكل طاقمه الطبي ومنتسبيه، باعتباره الخط الأول لمكافحة كورونا، وقف إلى جانب المواطنين منذ الساعات الأولى، وقدم الخدمات باهتمام وجهود لا تعرف الكلل، معربا عن أمله في أن نشهد قريبا التغلب على كورونا، مبديا تقديره وشكره لكادر المستشفى باعتبارهم مدافعين عن الصحة والسلامة".

واكد ان "من دواعي السرور أن كلية الصيدلة بجامعة الشهيد بهشتي وللمرة الأولى في إيران، أنتجت عقار فافوبيرافير، وقد تم وضعه تحت تصرف مستشفى مسيح دانشوري ضمن مراعاة المعايير القانونية وتأييد لجنة الأخلاق، ليستخدم لعلاج مرضى كورونا".

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، بأن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، تعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن مستشار المرشد الإيراني، الذي أعلن عن إصابته في 12 مارس الجاري، تعافى من المرض.

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