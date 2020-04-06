اصابة 49 سجينا‎ بكورونا في باكستان

2020/04/06 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، عثمان بوزدار، اليوم الاثنين، تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا في أحد سجون الإقليم.

وأوضح بوزدار في تصريح عبر حسابه في "تويتر"، أن الفحوصات الطبية سجلت إصابة 49 سجينا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم عزلهم في الحجر الصحي.

وأضاف أن نحو 300 إصابة سجلت في الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1493.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، تسجيل 397 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرفع الإجمالي إلى 3 آلاف و469.

وأشارت إلى وفاة 5 أشخاص ليرفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 50، لافتة أن 257 مريضا تعافوا عقب تلقيهم الرعايا الصحية.

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