إطلاق سراح 1636موقوفا والإفراج عن 472 وكفالة 1568 مخالفا لحظر التجوال

2020/04/06 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن اتخاذ محاكم التحقيق القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين، بإطلاق سراح 1636موقوفا والإفراج عن 472 وكفالة 1568 مخالفا لحظر التجوال.

وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد اطلقت سراح (1636) موقوف على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة كما قررت الافراج عن (472) موقوف لعدم كفاية الادلة بحقهم اضافة الى اطلاق سراح بكفالة (1568) مخالفا لحظر التجوال".

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