قانوني يوضح معنى التصويت بالاغلبية المطلقة دستورياً

2020/04/06 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الخبير القانوني، علي التميم، اليوم الاثنين، عن ما تعنيه الاغلبيه المطلقه اي البسيطة وبين الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بحسب الدستور.

وكتب التميمي على صفحته بموقع "فيسبوك" متشوراً تابعته "الغد برس" قائلا انه "عندما يقول الدستور يتم التصويت بالأغلبية المطلقة ويسكت هذا يعني عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، وعندما يقول النص الدستوري الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء فهذا يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني".

وأضاف "نصت المادة ٧٦ فقرة رابعا يعد المكلف حائزا ثقة البرلمان عند عرض منهاجه الوزاري وكابينته على البرلمان اذا صوت له البرلمان بالأغلبية المطلقة اي البسيطة كما قلنا نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، وهو مافسرته المحكمة الاتحاديه في قرار سابق".

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