وزير الخارجية يرد على تصريحات بشأن المبالغ المخصصة للعراقيين في الخارج

2020/04/06 | 16:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين (06 نيسان 2020)، على تصريحات منح 3 آلاف دولارن للعراقين العالقين في الخارج، فيما أكد أن الأموال عائدة للمواطنين العراقيين.وقال الحكيم في تغريدة عبر منصة "تويتر": إن "الخارجية لاتوزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية".وأضاف، ان "بيان الناطق الرسمي احمد الصحاف اسيئ فهمه، والاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست اموالا حكومية".

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