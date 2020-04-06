مقاضاة الحكومة الاميركية على منعها ارسال الادوية الى ايران

2020/04/06 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلن النائب في البرلمان الايراني، حسن لطفي، انه سيتم مقاضاة الحكومة الاميركية امام المحاكم الدولية بسبب منعها ارسال الادوية والمستلزمات الطبية الى ايران من اجل كافحة كورونا.وفي تصريح صحفي قال عضو اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الاسلامي: إن كل سلوك وسياسة الولايات المتحدة على الساحة الدولية يتعارض مع القانون الإنساني والدفاع عن الإنسانية، وفي […]

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