محاكم التحقيق العراقية تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين

2020/04/06 | 16:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محاكم التحقيق اتخذت القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين.وقال المركز الاعلامي في المجلس في بيان له تلقته ( المستقلة).. إن “محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهاتمجلس القضاء الاعلى بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونافقد اطلقت سراح (1636) موقوفا على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة “.[…]

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