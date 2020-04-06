العراق: كتل نيابية تقدم بديلا للزرفي

2020/04/06 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام عربية، الاثنين، بإتفاق كتل الفتح ودولة القانون وتيار الحكمة في العراق على تسمية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحا لها لرئاسة ...

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