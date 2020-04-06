تسجيل حالتي وفاة و 9 حالات اصابة جديدة بكورونا في البصرة

2020/04/06 | 16:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، عن تسجيل تسع حالات اصابة جديدة بكورونا في المحافظة، مبينا ان 10 حالات تماثلت الى الشفاء....

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