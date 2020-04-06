صحة البصرة تكشف عن التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في المحافظة

2020/04/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين، التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في مناطق المحافظة.

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