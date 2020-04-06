القبض على رجل دين بالسليمانية نشر فيديو زعم انه لانتشار غاز تسبب في تفشي وباء ’’كورونا’’ بالإقليم

2020/04/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السيلمانية

أفاد مصدر أمني، الإثنين، بان قوات أسايش محافظة السليمانية، ألقت تقبض على رجل دين نشر فيديو، زعم أنه لانتشار غاز السارين في الإقليم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الأسايش في السليمانية، ألقت القبض على رجل دين يدعي ملا نادر، بسبب نشره فيديو على مواقع التواصل، ادعى انه لانتشار غاز السارين بالإقليم والذي كان سببا بتفشي كورونا".





وكان وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، قد كذب الاحد (05 نيسان 2020 )، ما تم تداوله من مقاطع فيديوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار غاز السارين في الاقليم.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، إن "مسألة انتشار غاز السارين لا اساس لها من الصحة، وعلى المواطنين الكف على ترويج مثل هكذا فيديوات والتصديق بها".

واضاف أن "المواطنين مطالبون بالالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في منازلهم للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

وتابع :" لدينا 233 حالة اصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان، 3 حالات منها توفيت، فضلا عن وجود 32 حالة اصابة بحي واحد بمدينة اربيل ".

وبين وزير الصحة ان "صحة اربيل خصصت مستشفى جديدة لاستيعاب المصابين بفايروس كورونا"، داعيا "وسائل الإعلام الى مساعدة الفرق الصحية في تنفيذ مهامها الوقائية والاعتماد على المعلومات التي تصدر من وزارة الصحة بصفتها الجهة الرسمية المخولة بشر المعلومات حول فيروس كورونا".

واوضح سامان برزنجي أن "حالات الشفاء من الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصلت الى 85 حالة، 62 في السليمانية و17 في اربيل و7 حالات شفاء في دهوك".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الاثنين (06 نيسان 2020)، عن العثور على وثائق تعود لداعش تضمنت انحساره في بعض المناطق وكشفت عن الخسائر التي لحقت به، وفقدان عناصر التنظيم القدرة على التجنيد.

وقال الحسيني، في

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات البادية والجزيرة غرب محافظة الأنبار، الأثنين (6 نيسان 2020)، تعرض قاعدة "عين الأسد" لأستهداف صاروخي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار لم تتعرض ل

بغداداليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية، الأثنين (6 نيسان 2020)، قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد ال

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