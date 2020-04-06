2020/04/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً واطلاق سراح 1360 آخرين للحد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء يعلن الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً وأطلاق سراح 1360 آخرين للحد من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء يعلن الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً وأطلاق سراح 1360 آخرين للحد من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).