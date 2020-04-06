واسط تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا لشباب بعمر الـ18 عاماً

2020/04/06 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين، التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في مناطق المحافظة.

وقال مدير صحة البصرة عباس التميمي في بيان إن "التوزيع لحالات الإصابة بالكورونا جغرافيا على مناطق البصرة كما ياتي: م

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، الافراج عن أكثر من 470 موقوفاً واطلاق سراح 1360 آخرين للحد من انتشار كورونا.

وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان "محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهات مجلس

بغداد اليوم- بغداد

نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاثنين (06 نيسان 2020)، عزم الوزارة منح 3 آلاف دولار للعراقيين العالقين في الخارج، بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن بيان المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، اسيء فهمه.

وقال الحكيم في تغر

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