مخرج لبناني “يفجر الجدل” على تويتر بعد كشفه تفاصيل عن إعلامية معروفة مرتبطة بشبكة دعارة!

2020/04/06 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار المخرج اللبناني شربيل خليل، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه تفاصيل بسيطة حول اعلامية لبنانية مرتبطة بـ”شبكة دعارة”، فيما وصف الأمر بـ”فضيحة العصر”.وقال خليل في تغريدة على حسابه بتويتر: “فضيحة العصر، اعلامية لبنانية عتيقة تفشل في الحصول على فيزا شنغن بسبب ارتباطها بإدارة شبكة دعارة زبائنها من أثرياء العرب […]

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