كورونا يقتل أديب عراقي في لندن

2020/04/06 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الاثنين، وفاة روائي عراقي بعد اصابته بوباء كورونا في العاصمة البريطانية لندن.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “توفي الكاتب العراقي صباح الشاهر صباح اليوم الأثنين 6 نيسان 2020 في العاصمة البريطانية لندن، إثر إصابته بوباء كورونا”.ونقل البيان عن وزير الثقافة عبد الامير الحمداني قوله، […]

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